هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان كافة الفحوصات والتحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة تؤكد أن نفوق السلحفاة التى تم العثور عليها بساحل محمية وادى الجمال بمدينة مرسى علم هو أمر طبيعى ومرتبط بسلسلة الغذاء فى الحياة البحرية وهو ناتج عن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة قرش والتي تعد السلاحف البحرية أحد أهم مصادر غذائها الطبيعية، وهى أحد أشكال الاتزان البيئي بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر ولا يمثل أي خطورة على مستخدمي المنطقة من السياح ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسي علم حال عودة الانشطة السياحية البحرية .





وأضافت وزيرة البيئة أن كافة المؤشرات والمعاينات العلمية الدقيقة للسلحفاة وفحص علامات أسنان فك سمكة القرش التي تم رصدها علي درقة السلحفاة والمتسببة في النفوق تؤكد أن السمكة صغيرة الحجم ولا يزيد طولها عن متر ونصف اى ان حجمها طبيعى بمياة محمية وادى الجمال بالبحر الاحمر كما أن أعمال الرصد لم تسفر عن ملاحظة اى انشطة لاسماك قرش مفترسة بالشاطئ.





وكانت عدد من المواقع الالكترونية قد تناولت بعض الاخبار المغلوطة عن رصد سلحفاة بحرية بمحمية وادى الجمال تعرضت للافتراس من احد الاسماك كبيرة الحجم بالمخالفة لما هو تم رصده بالتقارير العلمية و المعنية للمتخصصين بوزارة البيئة.





واذ تؤكد وزارة البيئة انه لم تصدر عنها اى تقارير او معلومات خاصة بالواقعة فى اى اوقات سابقة وان ما يتم تداولة من اخبار مغلوطة و غير دقيقة ومنسوبة للوزارة او العاملين بها عار من الصحة ، و تهيب الوزارة بكافة المواقع الالكترونية بتحرى الدقة فيما يتم تناقله من اخبار متعلقة بالقضايا البيئة و خاصة فى ظل الوقت الراهن.