AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان كافة الفحوصات والتحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة تؤكد أن نفوق السلحفاة التى تم العثور عليها بساحل محمية وادى الجمال بمدينة مرسى علم هو أمر طبيعى ومرتبط بسلسلة الغذاء فى الحياة البحرية وهو ناتج عن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة قرش والتي تعد السلاحف البحرية أحد أهم مصادر غذائها الطبيعية، وهى أحد أشكال الاتزان البيئي بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر ولا يمثل أي خطورة على مستخدمي المنطقة من السياح ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسي علم حال عودة الانشطة السياحية البحرية  .

وأضافت وزيرة البيئة أن كافة المؤشرات والمعاينات العلمية الدقيقة للسلحفاة وفحص علامات أسنان فك سمكة القرش التي تم رصدها علي درقة السلحفاة والمتسببة في النفوق تؤكد أن السمكة صغيرة الحجم ولا يزيد طولها عن متر ونصف اى ان حجمها طبيعى بمياة محمية وادى الجمال بالبحر الاحمر كما أن أعمال الرصد لم تسفر عن ملاحظة اى انشطة لاسماك قرش مفترسة بالشاطئ.

وكانت عدد من المواقع الالكترونية قد تناولت بعض الاخبار المغلوطة عن رصد سلحفاة بحرية بمحمية وادى الجمال تعرضت للافتراس من احد الاسماك كبيرة الحجم بالمخالفة لما هو تم رصده بالتقارير العلمية و المعنية للمتخصصين بوزارة البيئة.

واذ تؤكد وزارة البيئة انه لم تصدر عنها اى تقارير او معلومات خاصة بالواقعة فى اى اوقات سابقة وان ما يتم تداولة من اخبار مغلوطة و غير دقيقة ومنسوبة للوزارة او العاملين  بها عار من الصحة ، و تهيب الوزارة بكافة المواقع الالكترونية بتحرى الدقة فيما يتم تناقله من اخبار  متعلقة بالقضايا البيئة و خاصة فى ظل الوقت الراهن.
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
هاجمها قرش.. البيئة: سلحفاة البحر الأحمر تعرضت للافتراس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقطوعة الرأس.. العثور على سلحفاة نافقة هاجمها قرش في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أستاذ صدرية يحذر: السجائر الإلكترونية تسبب نقص الأكسجين في الدم.. فيديو

جورج وسوف: إصابتي بـ كورونا شائعة وأنا بصحة جيدة

حق الجار في الإسلام .. 20 أمرا كفلته له الشريعة دون غيره

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

لا يقيم حدود الله.. سيدة بمحكمة الأسرة تطلب الطلاق من زوجها المصاب بمرض نفسي

أخبار السوشيال ميديا .. الجمهور يغازل هاجر أحمد .. مي نور الشريف تنعى خالها .. وعمرو محمود ياسين يؤازر شريف منير بعد أزمة التنمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات ام جي mg 6 بعد تغيير سعرها في مصر.. صور

الحق نفسك.. 6 عادات صحية تحميك من الجلطات

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة