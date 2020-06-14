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برلمان

لجذب الاستثمارات.. مطالبات بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:32 م
رئيس اقتصادية قناة
رئيس اقتصادية قناة السويس
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فريدة محمد
طالب المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون للمنطقة الاقتصادية المعدل رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٥.

وأضاف زكى أن هناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أنه تم عرض بعض الحوافز الجمركية والضريبية  الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجلس الوزراء اول يونيو وأنهم ينتظرون دراسة الأمر حتى  نهاية  الشهر.

وأضاف : "مازلنا ندرس معظم الأمور المتعلقة بالتشريعات على  أن نعرض رؤية  متكاملة على البرلمان بعد أسبوعين من الان".

وأكد  رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أننا نتواصل مع جهات الدولة ورئيس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء لتهيئة المناخ في  المنطقة الاقتصادية عبر  مجموعة من  الحوافز المناطق الاقتصادية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسباب مطالبته بتعديل اللائحة التنفيذية ، مشيرا إلى أنها صدرت  عام ٢٠١٥ ، كما أن فكر الدولة  يقوم على تعظيم دور المنطقة الاقتصادية من حيث الدور و المساحة.

وقال إن المناطق الاقتصادية لا تقوم بدون موانئ ولدينا  ٦ موانئ و 3 مناطق  صناعية  وهى منطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب.
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