«المركزي» يطرح أذون خزانة بــ 6.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الاثنين، سندات خزانة "أذون" بقيمة 6.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيانات البنك المركزى فإن قيمة الطرح الأول يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.





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وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.





ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019 - 2020.