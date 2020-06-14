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فن

شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه الحلاوة دي

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جريئة حيث ارتدت اندر شيرت أبيض وجيب أحمر في أبيض مع تسريحة شعر بسيطة. 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى : _ 

" ايه القمر دا " _" ماشاء الله عليكي قمر " _ " ابه الحلاوة دي " . 

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.




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