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بـ توب أبيض وتاتو.. لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:52 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة للجدل.


وتألقت لقاء الخميسي مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف من منطقة الصدر، ونسقت معه جيب باللون الأحمر في الأبيض فضفاضة.


كما ظهرت لقاء الخميسي بالتاتو على اليد، مع تخليها عن وضع المكياج، مفضلة أن تظهر بشكل طبيعي.


واعتمدت على تسريحة الشعر الملموم بطريقة بسيطة لتبرز عن ملامحها.


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واستكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، فارتدت السلاسل الرقيقة في الرقبة، مع ساعة كاجوال في اليد باللون الأحمر.


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