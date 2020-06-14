120 لجنة بـ 18 إدارة.. طوارئ بـ البحيرة استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

أكد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة اتخاذ أقصى درجات الحماية وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقاده فى 21 يونيو الجارى.





وشدد المحافظ على توفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.







ووجه بالتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.







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وأشار اللواء آمنة إلى أنه تم التأكيد على توفير بوابات تعقيم وتسليمها إلى الإدارات التعليمية بعدد اللجان الموجودة داخل كل إدارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى التأكيد على التعقيم والتطهير اليومي لجميع اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانا.





ووجه المحافظ بالتأكد من توافر أدوات ومعدات الحريق والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان طبقا لتعليمات وزير التربية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية على أن يكون بكل لجنة 14 طالبا بحد أقصي مع مراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.





وأشار المحافظ إلىضرورة تعقيم وتطهير كل الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين والمكلفين بالأعمال بلجان الثانوية العامة وتكليف التموين بتوفير الخبز يوميا والعمل على توفير جميع وسائل الراحة لهم مع رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الجميع.





وأكد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم والتواصل معها على مدار الساعة لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.





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ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي يبلغ 30 ألفا و876 طالبا موزعين على 120 لجنة على مستوى المحافظة.





وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التربية والتعليم والصحة لتجهيز الأطقم الطبية داخل كل لجنة من خلال تواجد دكتور وزائرة صحية من التأمين الصحي وممرضة وكذلك تواجد سيارة إسعاف أمام كل لجنة يعقد بها الامتحان لمواجهة أي طارئ يحدث داخل اللجان.





وأضاف بأنه تم تخصيص حجرتين داخل كل لجنة كعزل صحي لأي طالب يشتبه به لأداء امتحانه داخل الحجر الصحي باللجنة، لافتا إلى تخصيص بوابات تعقيم على باب اللجنة لتعقيم جميع الطلاب والعاملين باللجنة قبل الدخول بصفة مستمرة للوصول إلى أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.







وأوضح وكيل تعليم البحيرة أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية أمن البحيرة لتأمين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة ومقار الامتحانات والتنسيق مع جميع الهيئات الخدمية بالمحافظة للتعاون ومتابعة أی طارئ مثل هيئة الكهرباء بالبحيرة - شركة مياه البحيرة- والوحدات المحلية للوصول إلى أقصى درجات من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.





وأكد اللواء المحافظ أنه تم تشكيل لجان للمرور على مقار الامتحانات قبل تسليم اللجان لرؤسائها للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بها حرصا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين موجها جميع الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها وبالشوارع المؤدية إليها.