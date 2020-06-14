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أخبار البلد

لإنقاذ المرضى.. الأطباء العرب يطلق دعوة للتبرع الآمن بالدم مع تفشي وباء كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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محمد غالي
أطلق المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة إلكترونية للحث على أهمية التبرع بالدم، لا سيما تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد ببلازما دمهِم لمساعدة المصابين، وذلك في ظل تفشي الفيروس على مستوى دول العالم.


وتأتي حملة التوعية التي أطلقها مركز وعي تلك، بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، واختارت المنظمة هذا العام شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة".


وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح له اليوم، الأحد، أهمية التبرع بالدم بشكل منتظم ، للمساهمة في إنقاذ حياة الكثيرين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين. 


وتتضمن حملة مركز "وعي" منشورات وإرشادات لتوعية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية التبرع بالدم، والفوائد الصحية للتبرع والإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد التبرع.
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