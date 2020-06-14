برعاية حملة أبو العينين.. تعقيم وتطهير مساجد وشوارع الجيزة من كورونا.. فيديو وصور

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أعضاء حملته، اليوم الأحد، بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم العديد من الشوارع فى الجيزة ، لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية.
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وقام أعضاء الحملة بتطهير شوارع: سعد زغلول بساقية مكي وجزيرة الدهب _ ش احمد سليم _ حارة ابو عوض _ حارة ابو جمعة _ حارة ابو الغيط _ حارة البوابة _ عطفة عيد صابر _ عطفة سيد عمار _ مسجد السلام بالساقية _ حارة رضوان _ ش منعاز _ حارة غياض _حارة عمر _ حارة السلامة _ ش الحسيني _ ش عبد المجيد _ حارة محمد نجيب _ ش صلاح الدين _ حارة السيسي _ عطفة عرابي _ ش زكريا سليم _ عطفة ابو طالب _ حارة ابراهيم ابو سميره _ ش احمد سليم _ عطفة خضير _ حارة الشيخه عزيزة _ عطفة الأرجواني _ عطفة عبد الرازق _ حارة ابو زيد _ حارة وعطفة المدرسة _ جامع المصطفي _ عطفة الغزالي _ حارة نصار _ ش محمد حسين _ ش صابر السحت>
وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينينفى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .