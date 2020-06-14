صاحب فكرة "لو معندكيش حد يخرج معاكي ممكن أمثل إني مرتبط بيكي": مجرد مزحة.. صور

"لو عندك خروجة و كل صحابك المرتبطين رايحين و انتي سينجل احنا ممكن نوفرلك حد يروح معاكي يمثل أنه مرتبط بيكي ".. هكذا بدأ عبد الرحمن العدوي حديثه من خلال حسابه على فيس بوك ليشاركه آلاف المستخدمين و تنتشر الفكرة بشكل واسع .









أجرى صدى البلد حوار مع صاحب تلك الفكرة و قبل الحديث عن أي شئ ، اكد الشاب البالغ من العمر 19 عاما القاطن بالقاهرة ، أنها كانت مزحة بينه و بين أصدقائه موضحا " هزار شباب" ، و أنها لم تكن جدية أبدا و لم يتخيل أن يصدقها أحد .









أوضح عبد الرحمن أنها مجرد مزحة بينه و بين أصدقائه و عبارة عن فكرة جاءت عن طريق الصدفة ولا نفكر في تنفيذها من الأساس و لكن قررنا أن نقوم بنشر تلك المزحة مع أصدقائنا على فيس بوك .





أشار الشاب إلى أنه فةجئ برد الفعل الواسع من رواد التواصل الإجتماعي من خلال مشاركة الفكرة عبر صفحاتهم الشخصية و بدأ يدخل في نقاشات مع بعضهم و جدال مستمر حتى اضطر لتعديل ما كتبه ليوضح أنها فكرة ساخرة و لن يتم تنفيذها .









و تابع عبد الرحمن :المجتمع المصري لا يتقبل أفكار كهذه فهي غير قابلة للتنفيذ عل الأقل في الوقت الحالي ، فإنها لا تخرج عن إطار المزحة فقط .