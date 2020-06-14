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منوعات

صاحب فكرة "لو معندكيش حد يخرج معاكي ممكن أمثل إني مرتبط بيكي": مجرد مزحة.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
"لو عندك خروجة و كل صحابك المرتبطين رايحين و انتي سينجل احنا ممكن نوفرلك حد يروح معاكي يمثل أنه مرتبط بيكي ".. هكذا بدأ عبد الرحمن العدوي حديثه من خلال حسابه على فيس بوك ليشاركه آلاف المستخدمين  و تنتشر الفكرة بشكل واسع . 


أجرى صدى البلد حوار مع صاحب تلك الفكرة و قبل الحديث عن أي شئ ، اكد الشاب البالغ من العمر 19 عاما القاطن بالقاهرة ، أنها كانت مزحة بينه و بين أصدقائه موضحا " هزار شباب" ، و أنها لم تكن جدية أبدا و لم يتخيل أن يصدقها أحد . 


أوضح عبد الرحمن أنها مجرد مزحة بينه و بين أصدقائه و عبارة عن فكرة جاءت عن طريق الصدفة ولا نفكر في تنفيذها من الأساس و لكن قررنا أن نقوم بنشر تلك المزحة مع أصدقائنا على فيس بوك . 

أشار الشاب إلى أنه فةجئ برد الفعل الواسع من رواد التواصل الإجتماعي من خلال مشاركة الفكرة عبر صفحاتهم الشخصية و بدأ يدخل في نقاشات مع  بعضهم و جدال مستمر حتى اضطر لتعديل ما كتبه ليوضح أنها فكرة ساخرة و لن يتم تنفيذها . 


و تابع عبد الرحمن :المجتمع المصري لا يتقبل أفكار كهذه  فهي غير قابلة للتنفيذ عل  الأقل في الوقت الحالي ، فإنها لا تخرج عن إطار المزحة فقط . 
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