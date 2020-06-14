رئيس بني سويف الجديدة: محطة الصرف الصحي بطاقة 26 ألف متر وعلى 21 فدانا

قال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن محطة المعالجة الثنائية ل مياه الصرف تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 26 ألف متر وهي طاقة المرحلة الأولى من أصل مراحلها الأربعة وإجمالي مساحتها 21 فدانا.









وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، خلال حواره مع قناة "دي ام سي"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وفي صدد تجارب تشغيلها، ويتم إنتاج حوالي 13 ألف متر مكعب.









وتابع أن هناك 3 آلاف متر من المياه يتم معالجتهم ثلاثيًا ليستخدموا في ري المسطحات الخضراء في المدينة، وذلك لتوفير المياه العذبة الحلوة للشرب والري.









وأضاف أن المعالجة الثنائية لمياه الصرف هي الأساس لري الغابات الشجرية، وهناك غابة شجرية في مدينة بني سويف الجديدة تبلغ مساحتها 900 فدان، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز غابة شجرية أخرى تبلغ مساحتها 5 الاف.









ولفت إلى أن المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي هي مخططة للمستقبل كاستيعاب لأي زيادة قد تحدث في المدينة، ولكننا دون الحاجة إليها في الوقت الحالي، ومن الممكن أن يتم البدء في المرحلة الخامسة والسادسة خلال السنتين القادمتين.



