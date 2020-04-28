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محافظات

للحفاظ على المساحات الخضراء.. مخطط عام لتطوير حدائق مدينة العريش

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:04 م
تطوير حدائق
تطوير حدائق
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احمد صالح
أعدت محافظة شمال سيناء، مخططا عاما لتطوير حدائق مدينة العريش، للحفاظ على المساحات الخضراء في مناطق الأحياء وفي التنسيق الحضاري للمدن.

وأعلن اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة العريش في حي المساعيد لتكون جاهزة أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر مكان في للمواطنين ما هو الأطفال.

وأشار "شوشة"، إلى أن المخطط يتضمن تطوير 4 حدائق أخرى في مدينة العريش، وهي: الساحة الرياضية في حي الزهور والحديقة العامة وفي حي ضاحية السلام وحديقة الريسة وحديقة الرائد العربي.

وقالت أم خالد، ربة منزل، أحد سكان المدينة، "أنا وأطفالى الثلاثة نقضى فترة ما بعد الظهر فى حديقة المساعيد، اهو من أجمل الأماكن للترويح عن الأطفال. 


وأضاف إبراهيم سالم، أن الحديقة تعد متنفسا من لأهالى حى المساعيد، الذين يقضون وقتا ممتعا مع أطفالهم، حيث يلعب الأطفال بالساحة المقابلة لهم وهى متسع مناسب لا توجد بها مخاطر عليهم.

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