بتكلفة ٨٨٦ مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء شبكة مياه العريش الجديدة قريبا





ونوه المحافظ إلى أن شبكة مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء. حيث تم تطوير ورفع كفاءه خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيها وشملت تنفيذ شبكات بأطوال ٦٥٠ ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين ١١٠ ملليمترات إلى ٧١٠ ملليمترات، بالإضافة إلى حوالي ٣٠ ألف وصلة منزلية للمشتركين.



وفى نفس المجال. تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة. من بينها رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف مترا مكعبا في اليوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينيه ١٠ آلاف مترا مكعبا تزداد إلى ٢٠ ألف م٣ يوم .



كما تم إنشاء 4 محطات لتحلية المياه بالعريش جاهزة للافتتاح بطاقة 25 ألف مترا مكعبا في اليوم (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 مترا مكعبا في اليوم ومحطة تنتج 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم) لتضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.



وأضاف المحافظ أنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير وتنمية مدينة العريش بتكلفة 150 مليون جنيه، والتي تشمل تطوير 5 ميادين، وهي: الرفاعي والنصر والقاهرة والساعة والميناء. بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يتم خلالهما تطوير المدخل العربي لمدينة العريش وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح، وتطوير شارع الفاتح بطول 9 كيلو مترات واستكمال الكورنيش الساحلي من الحديقة الدولية حتى منطقة أبو صقل بطول 8 كيلو مترات.



وقال المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارات سكنية في حي المساعيد بالعريش. حيث يجرى حاليا العمل في 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه. علاوة على مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يضم 2608 وحدات موزعة على: العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بتكلفة 500 مليون جنيه.



وأضاف أنه تمت الموافقة مؤخرا على إنشاء 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وجارى توزيعها على مراكز ومدن المحافظة.



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أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سبناء،أن الدولة حريصة على إقامة المشروعات التنموية لتقديم خدماتها للمواطن.