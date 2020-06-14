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محافظات

معًا ضد الكورونا بأسوان تتابع حالات العزل المنزلى لـ 50 مصاباً.. وتستكمل التعقيم والتطهير

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:17 م
معًا ضد الكورونا
معًا ضد الكورونا بأسوان تتابع حالات العزل المنزلى لـ50 مصابا
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شاذلى عبد الفتاح
واصل الفريق الأول لحملة “معًا ضد الكرونا” بأسوان أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى من خلال تطهير مناطق ظهور الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد-19". 

وشملت المناطق التى تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بها كوبري الناصرية ومنطقة الصداقة الجديدة عمارة 39 ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة الحدادين وذلك وسط مشاركة من أعضاء الفريق وهم محمد حسين ومنى راجح مع قيامهم بالتوعية للمخالطين. 

وبالتوازى مع ذلك قام الفريق الثانى بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بمنطقة المهاجرين قبلى مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الإجتماعى وسط مشاركة باسم صلاح والحسينى ضيف الله ومصطفى هانى . 

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وأستكمل الفريق بإدفو حملة دعم مستشفى الصدر بالمركز ونقل عدد 6 أسرة وعدد 3 تلفزيون إعارة من مستشفي السباعية لمستشفي الصدر لرفع الروح المعنوية للمرضى، مع توفير إسطوانات أكسجين لعدد حالتين بالعزل المنزلى .

وفى نفس الاتجاه شاركت المجموعة الأولى بدارو المجموعة الثالثة فى نطاق عمل مركزى دراو وكوم أمبو لتعقيم وتطهير شارع المعبد بقرية الشطب بالتعاون مع جمعية انطلاقة بدراو ومنها المتطوع أحمد أبو عزام وبمشاركة المتطوعين سعد سليمان وعبدالعال الحلوانى ومحمد القاضى ، كما تم تشكيل لجنه خاصة بمنطقة الشطب منبثقه من تنسيقية حملة معًا ضد الكورونا بدراو. 

وقد تواكب مع ذلك متابعة فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان وعددها 42 حالة، فيما وصل عدد الحالات التى قامت الحملة بمتابعتها منزليًا حتى الآن إلى 50 حالة، ووصل عدد حالات الشفاء التى يتابعها الفريق الطبى إلى 3 حالات وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية الآن وتشهد باقى الحالات تحسن مستمر وذلك بمشاركة قائد الفريق محمد عرجون و هانى نجم ومحمد سيد وسحر علاء وهيام زكريا . 

بينما ساعد محمد سيد مسئول فريق تغسيل ودفن الموتى فى تغسيل ودفن عدد 2 حالة وفاة،  فيما وفرت الحملة مجموعة من جرعات العلاج و "مسكات التنفس" الصناعي وأنابيب الأكسجين للأسر الغير مقتدرة في الحجر المنزلي و توصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية. 

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة ومواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19" ومجهودات حملة معًا ضد الكورونا بأسوان تحت إشراف الدكتور غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
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