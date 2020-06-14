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محافظات

نقابة أطباء أسوان تدعم مستشفيات العزل بمستلزمات طبية بـ 250 ألف جنيه

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:42 ص
نقابة أطباء أسوان
نقابة أطباء أسوان تدعم مستشفيات العزل
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بأسوان عن مبادرة  للمساهمة فى مساعدة مستشفيات أسوان بمجموعة من المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وصلت تكلفتها الأولية إلى 250 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تقوم نقابة أطباء أسوان بتوزيع هذه  المستلزمات الطبية  والواقيات الشخصية على بعض المستشفيات داخل نطاق المحافظة وهى تشمل مستشفيات "التأمين الصحى وأسوان الجامعى ودراو المركزى".

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الفهيم وكيل نقابة أطباء أسوان بأنه نظرًا لجائحة  فيرس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " الذى أصاب بلاد العالم ومنها مصر فقد تبنت نقابة الأطباء بأسوان بالتعاون مع جمعية جنوب الصعيد للتدخل الجراحى الدقيق ورابطة أطباء النساء بأسوان مبادرة تقوم خلالها الشركات بتوفير الواقيات اللازمة لحماية الفريق الطبى .

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وأضاف الدكتور حسام عبد الفهيم بأن النقابة الفرعية لأطباء أسوان سعت إلى تخفيف المعاناة ورفع العبء عن المستشفيات داخل محافظة أسوان فى تعاملها مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، فمن هذا المنطلق تم الاتفاق مع بعض شركات الأدوية التى كانت تعمل ندوات ومؤتمرات فى الفنادق الكبرى لتوفير كمية من المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لدعم الأطباء وطاقم التمريض بها.

وفى نفس السياق تقدم مجلس نقابة الأطباء بأسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، بالشكر والعرفان لأطباء مستشفى الحجر الصحى "مستشفى الصداقة التخصصى" لدورهم البطولى والفعال فى مداواة المرضى وجهودهم المضنية التى بذلوها فى مجابهة جائحة الكورونا، وتضحياتهم الهائلة بالروح والوقت والعمل من أجل سلامة الأهالى الكرام، معلنين عن تكريم النقابة لهؤلاء العاملين بمستشفى الحجر الصحى، ومنحهم دروع النقابة وشهادات تقدير دعمًا لهم.

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