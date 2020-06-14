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أخبار البلد

بعد حوادث التراشق اللفظي يينهما.. الأعلى للإعلام يفحص شكاوى قناة الزمالك والأهلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها اليوم فحص الشكاوى الواردة لها خلال الايام الماضية .

كما تحقق اللجنة خلال اجتماعها اليوم شكاوى رئيسي مجلسي إدارة النادي الأهلى والزمالك.
 
وبدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الاستماع  لإيضاحات للممثل القانوني لقناة الزمالك .
 
وكان قد اصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا  من قبل حول أزمة الأهلى والزمالك جاء فيه: "نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعى".
 
وأوضح المجلس، أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، و قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما

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