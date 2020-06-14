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أخبار البلد

لضبط الفوضى.. الأعلى للإعلام يعد كودا خاصا بالبرامج الطبية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودا خاصا بالبرامج الطبية، وذلك لضبط الفوضى بالبرامج الطبية.


وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس يعد حاليا كودا خاصا بالبرامج الطبية، وستتم مناقشة الكود في اجتماع المجلس خلال أيام.


وأضاف شوقى، فى تصريح له، أن المجلس قرر مخاطبة نقابة الأطباء لمناقشة الكود قبل إقراره بشكل نهائى، مشيرا إلى أن الكود يراعى مواثيق الشرف الصادرة عن الأطباء والقواعد والضوابط والقوانين المطبقة لوزارة الصحة.


وحول الهدف من إعداد كود خاص بالبرامج الطبية، قال إن الكود يهدف لضبط الفوضى العارمة بالبرامج الطبية، وإلزام القنوات بتطبيق المعايير الصادرة عن المجلس بشكل صارم ومنع الخلط بين الإعلام والإعلان.


وحول ملامح كود البرامج الطبية، قال شوقى إنه يتضمن نحو 10 شروط ومواصفات تلتزم بها جميع البرامج الطبية احتراما لحقوق المشاهدين وإنهاء مهزلة التدليس عليه.

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