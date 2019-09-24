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برنامج المعلوماتية الطبية بحاسبات حلوان : منح درجة البكالوريوس بعد 135 ساعة.. إعداد خريج قادر على تصميم البرامج الطبية والعمل بمجالات الرعاية الصحية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
برنامج المعلوماتية الطبية يكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان : 

  • يمنح درجة البكالوريوس بعد اجتياز ١٣٥ ساعة بنجاح
  • يؤهل الخريجين للعمل بمجالات الطب والرعاية الصحية
  • يعد خريجا قادرا على تصميم وفهم جميع البرامج التكنولوجية الطبية

توافد العديد من طلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان هذا العان للالتحاق ببرنامج المعلوماتية الطبية الذى يطبق للعام الأول بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الذي يولي اهتماما كبيرا بتقديم البرامج الجديدة والمتميزة والتي تتوافق مع المتطلبات المتلاحقة لسوق العمل.

ومع بداية الدراسة بالبرنامج لأول مرة بالجامعة صرح الدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان لصدى البلد، ان كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان تسعى دائما لمواكبة سوق العمل وتخريج طلاب قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل لذا تعمل دائما على تعديل اللوائح و المقررات الدراسية.

أوضح ان الكلية تمتلك 3 أقسام أساسية وهى قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، ويتشعب كل قسم إلى عدة برامج أهمها وأحدثها برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج هام فى المجال الطبى و خريجه مطلوب بنسبة 100% بالدول العربية و الاوروبية، مشيرا إلى أن برنامج المعلوماتية الطبية يضم 300 طالب هذا العام من أصل 1201 طالب تم قبولهم بالكلية للعام الدراسى 2019-2020 كما ان البرنامج يتعاون فيه ثلاث كليات بالجامعة وهى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة وكلية الطب . ويعمل البرنامج على تطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

وأضافت الدكتورة منال عبد القادر الأستاذ بالكلية الحاسبات والمعلومات ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية المعروف باسم Medical Informatics لـ صدى البلد ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات.

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