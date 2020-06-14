بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن وصول إدارتي قنوات الأهلي والزمالك لاتفاق محايد يطبق في الفترة المقبلة.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا:" قناة الأهلي والزمالك يتفقان على الالتزام بالمعايير المهنية خلال الفترة المقبلة".
جدير بالذكر أن، قناتي الأهلي والزمالك نشبت بين مقدمي البرامج بهم العديد من المشكلات بسبب الانتماءات والعصبية الشديدة التي تحدث بين مشجعي كرة القدم.
ولكن ظهر المعدن الحقيقي وقت الأزمة، بعد أن أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق والاعلامي على قناة القلعة البيضاء اصابة ابنته بفيروس كورونا، وسانده جميع رموز الأهلي.