5 حالات نفسية تصيب الإنسان نتيجة الضغط أو فقدان عزيز.. استشاري يوضحها ..فيديو

قال عمرو يسري، استشاري الطب النفسي ، إن هناك 5 مراحل يمر بها الإنسان بعد فقدانه شخصا غاليا، موضحا أنه عند حدوث ضغط كبير في حياة الشخص يعيش عدة مراحل، أولها مرحلة الإنكار، متابعا "جميعنا عشنا تلك المرحلة خلال الفترة الماضية".





وأضاف عمرو يسري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، أنه بعدما يخرج الإنسان من مرحلة الإنكار يبدأ يستوعب الأمور حوله فيصاب بشيء من الغضب، متابعا أن مدارس علم النفس تصنف هذا الغضب إلى أكثر من تصنيف.





وتابع استشاري الطب النفسي "أحيانا الغضب يكون نتيجة إحساس الفرد بالمسئولية تجاه المتوفى، وأحيانا يكون نتيجة حزن الفرد من المتوفي"، معقبا "بيقول إزاي مشي وسابني في الدنيا".





وأوضح أنه أحيانا عند فقدان شخص عزيز يمكن أن يسبب حالة من الانفصال، وأحيانا الحزن والفقدان يكون تذكرة لحسن استخدام وقتنا فيما هو مفيد للغير.



