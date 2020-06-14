يوفر المياه والأسمدة.. مزارع: الري الحديث يزيد إنتاجية الأرض من المحاصيل

كشف أحمد جابر مزارع، عن تفاصيل أفضلية نظم الري الحدثية عن غيرها التقليدية.





وتابع جابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحديث يزيد إنتاجية الأرض من المحاصيل كما أنه يوفر المياه والاسمدة والعمالة".





وفى السياق ذاته أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك خطة لزراعة الأرز والموز، لتوفير المياه لباقى الزراعات، متابعًا: "إحنا محتاجين نتغير، والعمل على زراعة محصول واحدة فى رقعة محددة".





وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك خطة لزراعة الأرز والموز، لتوفير المياه لباقى الزراعات، متابعًا: "إحنا محتاجين نتغير، والعمل على زراعة محصول واحدة فى رقعة محددة".