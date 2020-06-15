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تعليم

البحث العلمي تعقد ورشة التسويق الإليكتروني اونلاين.. غدا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:04 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربينى
تنظم اليوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة التسويق الإلكترونى وبيع المنتجات من خلاله من أهم المجالات التى ظهرت وانتشر العمل من خلالها وجنى المزيد من الأرباح وتطورت بسرعة لتصبح عمل دائم للكثيرين بل أنها لم تتاثر أيضًا بما يمر به العالم من انهيار للاقتصاد او الأزمات كونها تعتمد على شبكة الإنترنت والعمل عن بعد .


واضافت الاكاديمية انه من أهم الشركات التى حققت نجاحا باهرا فى مجال التسويق الإلكترونى: شركة Amazon: هي شركة أمريكية تُسوق للمنتجات من خلال الإنترنت، وقد وصل دخلها إلى تسعة وثمانين مليار دولار في أواخر عام ألفين وأربعة عشر، وشركة eBay: هي شركة أمريكية، وصل دخلها إلى ثمانية عشر مليار دولار في عام ألفين وأربعة عشر.

شركة TripAdvisor: هي شركة أمريكية تختص في التسويق السياحي، وبلغت مبيعاتها السنوية في عام ألفين وأربعة عشر إلى واحد ونصف مليار دولار.

World Summit 


واوضحت الأكاديمية أنها تعقد الورشة على مدار 3 أيام (أيام الاثنين بتاريخ 8 و 15 و 22 يونيو) الساعة 7:30 مساءً. «سيتم إرسال اللينك الخاص بالورشة على الإيميل


وتابعت: "اعرف اكتر عن ورشة العمل من هنا. الحضور والمشاركة مجانيه لكن المقاعد محدودة (باسبقية التسجيل)" واستمارة التسجيل هنا :

وللتسجيل فى الكورس ده وغيرها من ورش العمل الأخرى من خلال اللينك ده :
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