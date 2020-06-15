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سيارات

كيف تعتني بمقاعد السيارة في الصيف؟

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار
الاعتناء بالمقاعد الجلدية في فصل الصيف من المشكلات التي تؤرق أصحاب السيارات خاصة وأنها قد تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وتفقد جمالها

واكد خبراء في مجال السيارات أن حماية المقاعد الجلدية والعناية بها بشكل دائم  مهم جدا إذا زاد عمر هذه المقاعد .

ويعتقد الخبراء أن الاعتناء بالمقاعد الجلدية مرتين في السنة مناسب في البداية وقد يزيد في حالة لون المقاعد كان فاتحا .
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وحدد الخبراء في طريقة الاعتناء بالمقاعد في 3 خطوات .
1-    تبدأ عملية العناية باستخدام مكنسة كهربائية لإزالة الاتربة مع الحرص حتى لايتم خدش الجلد اثناء التنظيف
2-    يتم تنظيف الجدل بواسطة قطعة إسفنجية مع مادة تنظيف معتدلة ويتم مسح المقاعد في اتجاه واحد
3-     كما يتم مسح الجلد مجددا بقطعة قماش مبللة وذلك بعد استخدام منظف الجلود.
 كما حذر الخبراء من استخدام مواد تنظيف منزلية ووضعها على المقاعد الجلدية والتي تتسبب في تشققها حتى ولو تم تخفيفها خاصة إذا كانت المقاعد الجلدية قديمة يجب الأعتناء بها بحرص شديد خاصة في فصل الصيف

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