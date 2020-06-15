ينقذ حياة ملايين البشر.. وزيرة الصحة تكشف عن مشروع قومي لصناعة البلازما في مصر.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التبرع بالدم من الأشياء السامية جدا للمساعدة في إنقاذ أرواح الملايين.





وفي فيديو نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قالت الوزيرة :" أدعو المواطنين للمبادرة والتبرع بالدم لأنه شيء إيجابي كنوع من التضامن ..كلنا محتاجين في يوم من الأيام دم لينا أو أهالينا مش عارفين اليوم ده أمتى".





وتابعت :" بالتضامن اللي بنعمله هيكون عندنا مخزون آمن من الدم ".





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وأكدت وزيرة الصحة أن مصر لديها مراكز نقل الدم في كل المحافظات تابعة للمركز القومي لخدمات نقل الدم ، مشيرة إلى أن تأمين الدم مصر متقدم جدا بشهادات الجودة العالمية ، ويتم ذلك في المعامل والمراكز المعتمدة التابعة للمركز القومي لنقل الدم.





كما دعت الوزيرة المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما للمساعدة في إنقاذ المصابين.





وأوضحت زايد : " تلقينا 138 رغبة في التبرع بالدم جالنا 5000 منهم واستقبلنا أكثر من 3000 طلب على الخط الساخن.. انهاردة توسعنا من 5 مراكز حتى 20 مركز ستكون جاهزة بنهاية الأسبوع الحالي وستكون فيها خدمة التبرع بالبلازما".

وهو شيء ضروري وغالي جدا وينقذ حياة ملايين من البشر". وكشفت الوزيرة عن إنجاز جديد على أرض مصر قائلة:" داخلين على مرحلة ثانية لتصنيع مشتقات البلازما .. مشروع قومي شغالين عليه بشكل كبير أنشأنا 6 مراكز يتم تجهيزها بنهاية العام ستكون 12 مهمتها تجميع الدم من المتبرعين الدائمين ولتصنيع مشتقات الدم بتقنيات عاليةشيء







