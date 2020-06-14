الصحة تكشف طرق العدوى بفيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور ايهاب محمود عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة, إننا سوف نقوم بالتعايش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة وعلينا اتباع الاجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لكي لا نصاب بالكورونا.

وأضاف الدكتور ايهاب محمود عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب الي الشخص السليم عن طريق الرذاذ الذي يخرج عن النفس اثناء العطس أو الكحة.

وتابع مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة, أننا نناشد المواطنين باتخاذ مسافات أمنة بين كل شخص والاخر لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ايهاب محمود عطية, أن فيروس كورونا يتواجد علي الاسطح والارضيات والاسانسير ومكينات الصرافة فلابد من التطهير دائما.

وأشار إلي أن, مدة وجود الفيروس علي الاسطح يتراوح من دقائق إلي أيام, موضحا انه لابد من ارتداء الكمامة منذ الخروج من المنزل حتي العودة إليه مرة أخري.