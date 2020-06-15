نظم حفلا دون الحفاظ على التباعد.. محافظ البحر الأحمر: سحب تراخيص الفندق صاحب الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.. فيديو







وتابع عمرو حنفي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: كان هناك عدة اتجاهات منهم يشير إلى بدأ السياحة التدريجية بنسبة 25% للمصريين فقط، وفقا لضوابط معينة، وإذا حققت تلك التجربة نجاجها بنسبة 100% بيتم رفع النسبة إلى 50% وحتى الآن محققة بنسبة 50%.



قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، إن استعدادات المحافظة لعودة السياحة بدأت منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان، متابعا: تم عقد اجتماع بمحافظة البحر الأحمر بحضورخالد العنانى وزير السياحة والآثار ومجموعة من المستثمرين،وتابع عمرو حنفي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: كان هناك عدة اتجاهات منهم يشير إلى بدأ السياحة التدريجية بنسبة 25% للمصريين فقط، وفقا لضوابط معينة، وإذا حققت تلك التجربة نجاجها بنسبة 100% بيتم رفع النسبة إلى 50% وحتى الآن محققة بنسبة 50%.





وأشار إلى جود أساليب معينة جديدة لإدارة الفنادق، منها يخص طرق تقديم الطعام، وأخرى تخص عدد المتواجدين على الشواطئ، لافتا إلى أن مع عودة الطيران سيكون هناك ثلاث رحلات طيران من بلجيكا. وأوضح أن تلك الاتجاهات كانت تجربة ل عودة السياحة تدريجيا، واختبار لعملية إعادة التشغيل، متابعا : غلق الفندق كاملا وإعادة تشغيلة تطلب الكثير من الإجراءات وفقا للنظام الحالي.وأشار إلى جود أساليب معينة جديدة لإدارة الفنادق، منها يخص طرق تقديم الطعام، وأخرى تخص عدد المتواجدين على الشواطئ، لافتا إلى أن مع عودة الطيران سيكون هناك ثلاث رحلات طيران من بلجيكا.



