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نظم حفلا دون الحفاظ على التباعد.. محافظ البحر الأحمر: سحب تراخيص الفندق صاحب الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:58 ص
عمرو حنفى محافظ البحر
عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
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اسراء صبري
قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن استعدادات المحافظة لعودة السياحة بدأت منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان، متابعا: تم عقد اجتماع بمحافظة البحر الأحمر بحضورخالد العنانى وزير السياحة والآثار ومجموعة من المستثمرين، 


وتابع عمرو حنفي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: كان هناك  عدة اتجاهات منهم يشير إلى بدأ السياحة التدريجية بنسبة 25% للمصريين فقط، وفقا لضوابط معينة، وإذا حققت تلك التجربة نجاجها بنسبة 100% بيتم رفع النسبة إلى 50% وحتى الآن محققة بنسبة 50%.

وأوضح أن تلك الاتجاهات كانت تجربة لعودة السياحة تدريجيا، واختبار لعملية إعادة التشغيل، متابعا : غلق الفندق كاملا وإعادة تشغيلة تطلب الكثير من الإجراءات وفقا للنظام الحالي.

وأشار إلى جود أساليب معينة جديدة لإدارة الفنادق، منها يخص طرق تقديم الطعام، وأخرى تخص عدد المتواجدين على الشواطئ، لافتا إلى أن مع عودة الطيران سيكون هناك ثلاث رحلات طيران من بلجيكا.

 وفيما يخص الفيديو المنتشر الخاص بـواقعة الفندق الذي نظم حفلا ولم يحافظ علي التباعد الاجتماعي أنه تم اتخاذ إجراءات سحب ترخيص الفندق المخالف منذ الأمس وليس اليوم، متابعا يتم سحب الترخيص الخاصة بالفندق، ونأمل أن يكون هذا الأمر عبرة لباقي الفنادق.
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