زكي عبد الفتاح يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. فيديو

مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر السابق، على تهنئة

بعيد ميلاده الـ28 حيث ولد

في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.





وقال عبد الفتاح في فيديو عبر "صدى البلد": "أتشرف اني تعاملت معك، كل عام وأنت بخير يا صلاح وأتمني أن تحقق كل ما تتمناه".





وتابع: "أحرص على الإطمئنان عليك بشكل مستمر ودائم".





وبدأ صلاح مسيرته الكروية في أندية اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010 وكان في الثامنة عشرة من عمره أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل وشارك صلاح كبديل في هذا اللقاء.





في عام 2012 وبعد مستواه اللافت مع نادي المقاولون العرب، أتم بازل السويسري تعاقده مع صلاح في أبريل 2012.





فى صيف 2013، حسم نادي تشيلسي تعاقده مع محمد صلاح بعد مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو المدير الفنى لتشيلسى حينها، حسمت انتقاله للنادى اللندنى، غادره بعد 4 أشهر معارًا إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن ينضم لصفوف روما في الانتقالات الصيفية لموسم 2015/2016 ليقضي معهم موسمين.