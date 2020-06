ريهام سعيد: اللي يبيعك بيعه واللي يستجدع معاك شيلوا فوق راسك

View this post on Instagram

ساعات بتحس ان انت ملكش مكان و مفيش حد فهمك ده مش عشان انت وحش ده عشان انت ربنا خلقك مختلف . هي فتره و هانقضيها بحلوها و مرها و فتره قصيره اوي حاول تستمتع بكل لحظه حتي بانك تتامل ملكوت الله و جماله . الحياه حلوه احتا الي مصعبنها الي يبيعك بيعه الي يستجدغ معاك شيلوا فوق راسك. الي بيدايقك ابعد عنه و اترحم عليه. معكش فلوس؟ اكيد معاك الصحه و الستر الي ملهمش تمن؟ حاسس بالظلم و مخنوق ؟ بكره حقك يجيبلك لغايت عندك الدنيا دواره . حلمت و الحلم ماتحققش مفيش مستحيل اجتهد و ادعي. حاجات كتير راحت ؟ لسه حاجات كتيره تانيه حلوه جايه . الدنيا مقفله معاك من كله ؟ ربنا عالم و ان الله مع الصبرين اذا صبروا ربنا الي اكبر من اي حد مابينساش عباده و بكره احلي خلي بس قلبك حلو و ابتسم و قول يا رب . ربنا مابيخذلش عباده الصالحين . صباحكوا زي الفل و ان شاء الله انهارده اخلي من امبارح و بكره احلي و اخلي ربنا يحفظكوا و يعفيكوا . يا رب اشفي كل مريض و هون عليهم تعبهم و اغفر لهم وارفع عنهم هذا البلاء .