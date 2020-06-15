ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض عملات الملاذ الآمن

الدولار ارتفاعا اليوم بينما سجلت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية تراجعا مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض فيروس كورونا بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع. سجلارتفاعا اليوم بينما سجلت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية تراجعا مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرضبعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.





وسجلت بكين يوم الاثنين رقما قياسيا للإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي. وفي الولايات المتحدة أُعلن عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة يوم السبت وحده.





الدولار ليل الأحد لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 %. كما ارتفعليل الأحد لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 %.





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الدولار الأسترالي نحو 1% مقابل نظيره الأمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 % وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين. ونزلنحو 1% مقابل نظيره الأمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 % وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.





ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرا مقابل الدولار الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيا أمام اليورو إلي 1.0723.





عملات الملاذ الآمن الأخرى يشير إلى أن مكاسب الدولار نتجت بدرجة أكبر عن ضعفه في الآونة الأخيرة. وفي حين عزا محللون عديدون ارتفاع الدولار إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات الفيروس، قال أولريخ لوختمان مدير أبحاث سوق الصرف والسلع الأولية في كومرتس بنك إن أنباء الإصابات الجديدة متداولة منذ فترة طويلة. وأضاف أن عدم ارتفاعالأخرى يشير إلى أن مكاسب الدولار نتجت بدرجة أكبر عن ضعفه في الآونة الأخيرة.





وقال "أرى أن الأمر أبسط بكثير. عقب فترة ممتدة من الأداء الضعيف للدولار الأمريكي فقد حان الوقت لحركة تصحيح وبيع لجني الأرباح."





اليورو 0.2 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار. وانخفض0.2 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.



