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اقتصاد

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم 15 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأثنين 15 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي المصرى


بلغ سعر صرف الدولار  16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .

سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء و18.26جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.23 جنيه للشراء و 20.35 جنيه للبيع.


وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و 17.04 جنيه للبيع .


سجل 100 ين يابانى 15.02جنيه للشراء و 15.11 جنيه للبيع .

وسجل اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .
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