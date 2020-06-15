سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم 15 يونيو

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأثنين 15 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي المصرى
بلغ سعر صرف الدولار 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .
سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء و18.26جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.23 جنيه للشراء و 20.35 جنيه للبيع.
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وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و 17.04 جنيه للبيع .
سجل 100 ين يابانى 15.02جنيه للشراء و 15.11 جنيه للبيع .
وسجل اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .