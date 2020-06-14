انخفاض المؤشر الكويتي بنسبة 3.2%

انخفض المؤشر الكويتي 3.2%، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني 4% وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 %.
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وكانت قد ألغت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس جميع تداولات البورصة لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.
وسجلت معظم الأسواق الخليجية انخفاضًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد بأكبر الخسائر وذلك بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.