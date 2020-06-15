ربنا يرفع عنا البلاء..رانيا ياسين تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها .





وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة :"صباحكم خير ربنا يرفع عنا البلاء والوباء يارب".









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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالتالى:

-بنحبك يا نجمة "، وأضاف أخر "أبدعتى فى دور المدرسة "

وعلقت ـأخرى "دورك فى فلانتينو كان حلو أوى".









وقد شاركت رانيا محمود ياسين فى مسلسل فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.



