AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يرفع عنا البلاء..رانيا ياسين تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها . 

وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة :"صباحكم خير ربنا يرفع عنا البلاء والوباء يارب".


اقرأ أيضًا:

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالتالى: 
-بنحبك يا نجمة "، وأضاف أخر "أبدعتى فى دور المدرسة "
وعلقت ـأخرى "دورك فى فلانتينو كان حلو أوى".


وقد شاركت رانيا محمود ياسين فى مسلسل فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلقة 4 من مسلسل فلانتينو.. عادل إمام يواجه أزمة كبيرة

حمدي المرغني يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

فلانتينو الحلقة 10.. المدرسة تطرد ابن جيلان.. تفاصيل

عاصم مستني رأيكم في المسلسل.. حمدى الميرغنى في ظهور جديد على إنستجرام.. شاهد

بعد تألقها فى حلقة اليوم.. رانيا محمود ياسين تنشر صورا من مسلسل فالنتينو

ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

ترشيحاتنا

بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

محامي مودة الأدهم: احتضان ورعاية خير من زجر وعقاب

تحرك صيني عاجل للقضاء على موجة كورونا الجديدة..تفاصيل

AdvertisementS

كواشف حرارية باللجان..وزيرة الصحة:560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة.. أهالي الظاهر:الضحية كانت حامل وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالدها يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

فيتامينات مضاعفة.. فوائد مذهلة لـ البيض الأورجانيك