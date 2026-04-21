الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مدينة جديدة تولد من قلب الساحل الشمالي.. "شمس الحكمة" مشروع يعيد تشكيل الحياة العمرانية بمطروح.. والمحافظ: فتح باب التقنين ووقف مد الخدمات لحين الجدية في توفيق الأوضاع

ايمن محمود

تسابق محافظة مطروح الزمن لكتابة فصل جديد في خريطة التنمية العمرانية بالساحل الشمالي، حيث تبرز - في قلب هذه التحولات -  منطقة “شمس الحكمة” كمشروع قومي واعد يستهدف بناء مجتمع حضاري متكامل، يبتعد عن أنماط العشوائيات ويؤسس لبيئة عمرانية منظمة تستوعب الزيادة السكانية المتنامية.

ويأتي مشروع منطقة “شمس الحكمة”، في إطار خطة شاملة للتوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وذلك في الوقت الذي تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة أعمال التطوير على مدار الساعة، لضمان إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الكفاءة.

مدينة متكاملة

ويعتمد المخطط العام للمنطقة على إنشاء مدينة متكاملة الخدمات، حيث يشمل إقامة مجمعات خدمية تضم مباني حكومية ومؤسسات تعليمية متنوعة، من بينها مدارس بمراحلها المختلفة، ومعاهد أزهرية، إلى جانب إنشاء جامعة خاصة، وفروع لكل من جامعة الأزهر وجامعة مطروح، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز تعليمي متميز يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

كما يتضمن المشروع إنشاء مقر متكامل لمجلس المدينة، إلى جانب عدد من المديريات الخدمية، بما يسهم في توحيد الجهات الحكومية داخل نطاق جغرافي واحد، ويسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

تطوير كامل للبنية التحتية

ولا يقتصر التطوير على الجانب الخدمي فقط، بل يشمل أيضًا تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وفق أحدث المعايير الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء ومناطق مفتوحة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة صحية للسكان.

خلق فرص عمل

ويُتوقع أن تسهم “شمس الحكمة” في خلق فرص عمل جديدة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو بعد اكتمال المشروع، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات التعليم والخدمات والتجارة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص التنمية الشاملة بالمحافظة.

محافظ مطروح يتفقد المشروع الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، منطقة شمس الحكمة الجديدة، يوم السبت الماضى، لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع لمطالب الأهالي، واتخاذ قرارات لتنظيم وتقنين الأوضاع تحقيقا للاستقرار لهم

وخلال الجولة، أعلن المحافظ عن فتح باب التقنين لأهالي شمس الحكمة مع منح مهلة ١٥ يوما لتقدبم الطلبات اعتبارًا من الأحد 20 أبريل ولمدة 15 يومًا، مع وقف مد الخدمات لحين الجدية في توفيق أوضاعهم.

ووجة لمركز ومدينة مرسي مطروح بالدفع بلجنة ميدانية وفتح مكتب مخصص بالوحدة المحلية لتلقي طلبات المواطنين، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:

المستفيدين من تعويضات مشروع رأس الحكمة، والسكان المقيمين قبل عام 2023 ، وأصحاب الإسكان المستحدث بعد عام 2023.

فتح مكتب للشهر العقارى

واشار إلى أهمية التنسيق مع الشهر العقارى للإسراع في فتح مكتب بشمس الحكمة ،وكذلك التنسيق مع البنوك للدفع بسيارات خدمة متنقلة لتيسير خدمات بنكية لأهالي شمس الحكمة لحين فتح أفرع لها .

مشدداً على وقف توصيل أي مرافق جديدة لحين إثبات الجدية في التقدم بطلبات التقنين، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع العشوائية.

توحيد وجهات المبانى

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمنطقة من خلال توحيد واجهات المباني باللونين الأبيض والأزرق، بما يعكس الطابع الحضاري والساحلي للمنطقة.

كما أشار إلى فتح باب التقنين لمدة شهر كامل للمباني المقامة بعد أكتوبر 2023، مع تطبيق زيادة بنسبة 10% على رسوم التقنين في حال التأخر عن التقديم خلال الشهر المحدد، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد.

