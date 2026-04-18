محافظ مطروح : شمس الحكمة على خريطة التنمية الشاملة بمجمع خدمات وجامعات ومدارس

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، منطقة شمس الحكمة الجديدة، يرافقه الدكتور إسلام رجب، والمهندس حسين السنينى، لمتابعة مخطط التنمية الشاملة بالمنطقة. وفي إطار الاستعداد لمقترح مدينة رأس الحكمة.

ووجه المحافظ بإدراج عدد من المجمعات الخدمية والتنموية على خريطة شمس الحكمة، تشمل إنشاء مبانٍ حكومية وخدمية، ومدارس، ومعاهد أزهرية، وجامعة خاصة، إلى جانب إنشاء فروع لجامعتي جامعة الأزهر وجامعة مطروح، بالإضافة إلى مقر مجلس المدينة والمديريات الخدمية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وإقامة مجتمع حضاري منظم بعيدًا عن العشوائيات.

وشدد المحافظ على حظر أي تعديات على الأراضي المخصصة للخدمات، مؤكدًا إحالة أي مخالفات فورًا للنيابة العامة باعتبارها تعديًا على أراضٍ ذات نفع عام، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تنفيذ المخطط التنموي بالشكل الأمثل.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة