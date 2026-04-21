أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الليجا

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة 9:30 مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة.

وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم الفريق، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: لونين، ميستري، خافي نافارو.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ترينت، أ. كاريراس، فران جارسيا، روديجر، ميندي، هويجن.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.