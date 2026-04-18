محافظ مطروح: فتح باب التقنين15 يوماً لأهالى رأس الحكمة ومكتب للشهر العقارى للإسراع في تلقى الطلبات

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم السبت، منطقة شمس الحكمة الجديدة، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ،لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع لمطالب الأهالي، واتخاذ قرارات لتنظيم وتقنين الأوضاع تحقيقا للاستقرار لهم.

وخلال الجولة، أعلن المحافظ عن فتح باب التقنين لأهالي شمس الحكمة مع منح مهلة 15 يوما لتقدبم الطلبات اعتبارًا من غدٍ الأحد 20 أبريل ولمدة 15 يومًا. مع وقف مد الخدمات لحين الجدية في توفيق أوضاعهم.

ووجه بالدفع بلجنة ميدانية وفتح مكتب مخصص بالوحدة المحلية لتلقي طلبات المواطنين، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المستفيدين من تعويضات مشروع رأس الحكمة، والسكان المقيمين قبل عام 2023 ، وأصحاب الإسكان المستحدث بعد عام 2023.

واشار إلى أهمية التنسيق مع الشهر العقارى للإسراع في فتح مكتب بشمس الحكمة ،وكذلك التنسيق مع البنوك للدفع بسيارات خدمة متنقلة لتيسير خدمات بنكية لأهالي شمس الحكمة لحين فتح أفرع لها .

وشدد على وقف توصيل أي مرافق جديدة لحين إثبات الجدية في التقدم بطلبات التقنين، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع العشوائية.

واشار المحافظ على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمنطقة من خلال توحيد واجهات المباني باللونين الأبيض والأزرق، بما يعكس الطابع الحضاري والساحلي للمنطقة.

وأعلن المحافظ عن منح تخفيضات خاصة لأهالي شمس الحكمة المستقرين في تقنين منازلهم القديمة.

كما أشار إلى فتح باب التقنين لمدة شهر كامل للمباني المقامة بعد أكتوبر 2023، مع تطبيق زيادة بنسبة 10% على رسوم التقنين في حال التأخر عن التقديم خلال الشهر المحدد، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد.