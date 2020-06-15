لوضع قدم في جنوب المتوسط.. تركيا: هدفنا السيطرة على قاعدتين عسكريتين في ليبيا

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصدر تركي لم تذكر اسمه بناء على طلبه، أن تركيا تسعى لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا.





وأشار المصدر إلى أن السيطرة على هاتين القاعدتين يعني تثبيتا للاحتلال التركي في ليبيا، ويضع لها قدما في منطقة جنوب البحر المتوسط.





وتابع أن الاحتلال التركي يبحث مع حكومة السراج إمكانية استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية، لافتا إلى أن هذا الأمر مدرج على جدول الأعمال بين الجانبين.





وبحسب الوكالة، لم تصدر قرارات نهائية بشأن استخدام أنقرة للقاعدتين، كما أن الوفاق وميليشياتها لم يردوا على هذا الأمر.





وتتلقى حكومة السراج والميليشيات التابعة لها دعما عسكريا ولوجيستيا من أنقرة، كما تخوض هذه الميليشيات معارك مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.