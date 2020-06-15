تجهيز 30 استراحة.. تعرف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا اليوم، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، العقيد سعيد عبد الخالق المستشار للمحافظة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقرر إنطلاقها الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو الجارى. محافظالعسكرىوالمقرر إنطلاقها





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واستمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن الخطوات التى أنهتها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الامتحانات التى سيؤديها ١٠٢٥٣ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى.





وانتهت المحافظة من تجهيز وتطهير وتعقيم ٤١ لجنة بـ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وتضم كل لجنة حوالى ١٢ طالب حسب مساحة كل لجنة لتوفير مسافة كافية بين الطلاب بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حرارى وكذا توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظًا علي سلامتهم.





كما تم تجهيز فصلين لعزل اى طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبى وعليه وتحديد مدى استكمال امتحانه او تأجيله، كما تم تجهيز ٣٠ استراحة مجهزين بالكامل لإقامة رؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين المغتربين.





فى سياق متصل، وجهت المحافظ بضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان مؤكدة على مدير مديرية الصحة بتواجد طبيب بكل لجنة للتعامل مع أية حالة، وكذا تواجد سيارة للاسعاف بمحيط كل منطقة، كما وجهت تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة الدورية ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية وتنفيذ حملات التطهير عقب كل امتحان.





وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيتم عقد غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تقوم بالتواصل مع غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم لمتابعة العملية الامتحانية أولًا بأول، مؤكدة على رئيس قطاع كهرباء دمياط والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة لحين إنتهاء الامتحانات.