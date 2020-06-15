للمطربة أصالة.. "جيتني مكسور" تتخطى 2 مليون مشاهدة

شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو من أغنيتها الجديده " جبتني مكسور "





وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: " اغنيه جبتني مكسور تتخطى ال ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب في ٤٨ ساعة فقط .. يمكنكم مشاهدة الڤيديو الخاص بالأغنية من الرابط في البايو من خيال صاحب السمو الشيخ / ناصر بن حمد آل خليفة ألحان / أحمد الهرمي توزيع / سيروس "





‏"جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج وماستر جاسم محمد، ‏إيقا

سمير القطان، وتريات تامر فيضي، جيتار أحمد عبد العزيز، تصميم فيديو محمود الحسن.‏





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وتخطت أغنية أصالة "شامخ" حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد ثلاثة أشهر من طرحها.









"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر





يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته