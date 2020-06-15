الصحة العالمية تصدم المواطنين بشأن انتقال عدوى كورونا من المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن العدوى لا تنتشر من الشخص الذي يظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا التصريح جاء بعد متابعة عددا من الدراسات ولكن علينا التأكيد أن هذا الأمر ليس دقيق بالشكل الكافي والدراسات ليست كافية لتعميم هذا الأمر.





وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" ، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الاثنين، أن المرض ينتقل عن طريق الرزاز وبالتالي لابد من وجود أعراض، وفي حال عدم وجود أي أعراض الفرصة تقل، لافتا إلى أنه لابد التفرقة بين الشخص الذي أصيب ولم يظهر عليه أعراض وفرصته في عدوى الآخرين قليلة والشخص المصاب وتظهر عليه أعراض ففرصته كبيرة في نقل الفيروس.





وأكد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هذا الأمر بالمناسبة ينطبق على باقي الأمراض لان الأمراض تنتشر عن طريق الرزاز.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك دول تأخرت قليل في تطبيق الإجراءات وتسببت في إصابات بالملايين للبشر، وبمجرد تطبيق الإجراءات ساعد على انحصار عدد الإصابات.







