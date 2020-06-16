المركزي: 4.43 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في مارس الماضي

ارتفع حجم الائتمان المحلي للبنوك بنهاية مارس الماضي إلى 4.43 تريليون جنيه مقابل 4.134 تريليون جنيه في فبراير السابق بفارق 296 مليار جنيه، ومقارنة بـ4.11 تريليون جنيه في يناير من نفس العام بفارق 320 مليار جنيه.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة بلغت 2.92 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.7 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ2.66 تريليون جنيه في يناير 2020.
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بلغ حجم المطلوبات من القطاع العام نحو 157.45 مليار جنيه مقابل 157.04 مليار جنيه في فبراير 2020 ومقارنة بـ 158.9 مليار جنيه في يناير السابق.
ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص نحو 925.034 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 897.3 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ891.7 مليار جنيه في يناير 2020.