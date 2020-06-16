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أخبار العالم

جيش كوريا الشمالية يهدد بدخول المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:28 ص
جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية بدخول المنطقة المنزوعة السلاح
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه يراجع خطط حول إعادة دخول المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بموجب اتفاقية سابقة بين الكوريتين.

وقالت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية في بيان  لها :"نراقب عن كثب الوضع الحالي بين الشمال والجنوب والذي تتحول فيه العلاقات من سيئ إلى أسوأ.. ويستعد جيشنا تماما لتقديم أي ضمان عسكري لأي إجراءات خارجية يتخذها الحزب والحكومة" بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكد الجيش الكوري أنه يدرس خطة عمل لاتخاذ تدابير لجعل القوات تتقدم مرة أخرى إلى المناطق منزوعة لسلاح بموجب اتفاق بين الشمال والجنوب، وتحويل الخط الأمامي إلى قلعة وزيادة اليقظة العسكرية ضد الجنوب.

وتابع البيان: "سنضع خطط العمل العسكري لتنفيذ الآراء المذكورة بسرعة للحصول على موافقة من اللجنة العسكرية المركزية للحزب".

ويمنع وجود السلاح في منطقة الحزام الأمني بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بموجب اتفاق بين الكوريتين، عام 1953. 
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