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رياضة

بدأت في الساحة الشعبية.. محمد فاروق يسرد مشواره حتى الانتقال للأهلي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:18 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
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محمد رشاد
تحدث محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، عن بداياته داخل الساحرة المستديرة وقبل التألق في دوري الممتاز.


وقال فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا بدأت في الساحة الشعبية ومن ثم انتقلت إلى أكاديمية مشير حنفي ومنها للمصرية للإتصالات وهو صاحب فضل كبير في مشواري".

وتابع: "كنت قريب بشكل كبير من الإنتقال إلى النادي المصري البورسعيدي وذلك قبل إنضمامي للأهلي ولكن محصلش نصيب بسبب وفاة والدي كان لازم استمر داخل القاهرة بسبب ظروف أسرية خاصة ولكن الحمد لله ربنا أكرمني بعد ذلك".

وأضاف: "شاركت في مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع الاتصالات وكذلك في المقاولون، وطموحي كان هو الاحتراف الخارجي حتي بعد انضمامي للأهلي".
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