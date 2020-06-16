تنطلق أول يوليو وتقدم 16 خدمة.. وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل منصة الخدمات الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستطلق منصة إلكترونية للخدمات التى تقدمها بداية من يوم 1 يوليو ، وذلك فى إطار التحول الرقمى لكل وزارة .

وأضاف " حمزة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن أهم الخدمات التى تقدمها المنصة أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتى يمكن من خلالها توصيل العدادات للأبنية الجديدة.





وتابع قائلا :"وتعتبر هذه المنصة خطوة مهمة خلال الفترة الراهنة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يكون للمنصة طبيعة خاصة حفاظا على سرية بيانات العملاء".





وأشار " متحدث وزارة الكهرباء" إلي أنه للتعامل مع المنصة؛ يقوم المواطن بإنشاء حساب عليها من خلال التسجيل بالرقم القومى ، كما يمكن للعميل تحميل تطبيق المنصة الخاص بالهواتف المحمولة للتعامل مع الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين لتسهيل التعامل وتقديم الخدمات من خلاله.





وأكد أن المنصة تقدم ١٦ خدمة ، كما أنها تتيح خاصية الدفع الإلكترونى ، منوها إلي أنه سيتم الإعلان عن خدمات أخرى تقدمها المنصة للمواطنين فى أول يوليو .