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تنطلق أول يوليو وتقدم 16 خدمة.. وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل منصة الخدمات الإلكترونية.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:03 ص
الدكتور أيمن حمزة،
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء
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محمود محسن
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستطلق منصة إلكترونية للخدمات التى تقدمها بداية من يوم 1 يوليو ، وذلك فى إطار التحول الرقمى لكل وزارة .
 
وأضاف " حمزة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن أهم الخدمات التى تقدمها المنصة أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتى يمكن من خلالها توصيل العدادات للأبنية الجديدة.

وتابع قائلا :"وتعتبر هذه المنصة خطوة مهمة خلال الفترة الراهنة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يكون للمنصة طبيعة خاصة حفاظا على سرية بيانات العملاء".

وأشار " متحدث وزارة الكهرباء" إلي أنه للتعامل مع المنصة؛ يقوم المواطن بإنشاء حساب عليها من خلال التسجيل بالرقم القومى ، كما يمكن للعميل تحميل تطبيق المنصة الخاص بالهواتف المحمولة للتعامل مع الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين لتسهيل التعامل وتقديم الخدمات من خلاله.

وأكد أن المنصة تقدم ١٦ خدمة ، كما أنها تتيح خاصية الدفع الإلكترونى ، منوها إلي أنه سيتم الإعلان عن خدمات أخرى تقدمها المنصة للمواطنين فى أول يوليو .
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