ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراضي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، كما سجل 7 حالات شفاء جديدة.





وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الإثنين، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، وحالتي وفاة.





وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من تخفيف قيود الحجر المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا بعد ثبوت "قوة وفعالية" النظام الحكومي لتتبع المصابين والمخالطين.





وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن بريطانيا "لاتزال في مرحلة نشطة جدا من الوباء"، محذرا من الاندفاع نحو إعادة فتح الاقتصاد، حسبما نقلت عنه صحيفة "الجارديان".





وأوضح كلوج أن تتبع الاتصال بالنسبة للمصابين والمخالطين هو أمر إساسي عندما تبدأ بريطانيا تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، قائلا "يجب أن يكون هناك نظام تتبع وتعقب قوي".