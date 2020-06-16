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رياضة

مرتضى منصور: امنحوا الأهلي لقب الدوري وانقذوا الأرواح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:44 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يوافق على منح الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مقابل عدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" امنحوا الأهلي الدوري وانقذوا الأرواح من الموت".

وواصل في رسالة لوزير الرياضة:" هل من أجل منح الأهلي الدوري؛ تحدث وفيات في المنظومة الكروية؟ ونعرض الجميع للخطر؟".


وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية. 
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