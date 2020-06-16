مرتضى منصور: امنحوا الأهلي لقب الدوري وانقذوا الأرواح

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، إنه يوافق على منح الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مقابل عدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" امنحوا الأهلي الدوري وانقذوا الأرواح من الموت".





وواصل في رسالة لوزير الرياضة:" هل من أجل منح الأهلي الدوري؛ تحدث وفيات في المنظومة الكروية؟ ونعرض الجميع للخطر؟".









وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.



