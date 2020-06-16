الكاميرا فين؟.. ساندي توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

نشرت ساندي علي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ساندي ، على الصورة "انام انا بقي كده عشان صاحيه بدري ومش شايفه الكاميرا فين اصلا و انتو نامو عشان مفيش حاجه تفوتني".

يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".

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وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".

