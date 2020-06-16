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سيارات

تعرف على الفرق بين الجنوط الألومنيوم والحديد وايهما افضل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:04 ص
جنوط سيارات
جنوط سيارات
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اشرف عطية
جنوط السيارة تعتبر من الأجزاء المهمة، وهي من عوامل الأمان فيها، وأيضا تعطي مظهرا جماليًا لها، لذا يقبل كثير من السائقين خاصة الشباب على الاهتمام بالجنوط وتغييرها في كثير من الأحيان لإضفاء المزيد من الجمال و الفخامة الي السيارة فضلا عن الثبات و الامان .

جنوط السيارة تتواجد في الاسواق بكثرة و يوجد منها اشكال و انواع مختلفة ويقع الكثير في حيرة لاختيار الأفضل خاصة مع اختلاف صناعة الجنوط ما بين الجنوط الألومنيوم والحديد و في هذا السياق نطرح عليكم الفرق بين النوعين فيما يلي:

الجنوط الألومنيوم

تتميز بأنها أخف في الوزن من الجنوط الحديد، وهو ما كشفت عنه الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، حيث صرحت وقالت أن الجنوط المصنعة من الألومنيوم هي أقل وزن من الجنوط الحديد، وهو ما يعمل على تقليل وزن السيارة الإجمالي، مما يؤدي إلى انخفاض معدل استهلاكها للوقود .

لكن توجد بعض الجنوط الحديد خفيفة الوزن نتيجة تقليل سُمكها، حتى أن بعضها يأتي اخف في الوزن من الجنوط المصنعة من مادة الألومنيوم.

و تتميز الجنوط الألومنيوم ايضا أنها تتيح التحكم في معدل ارتفاع أو انخفاض السيارة بعكس الجنوط المصنعة من الحديد لان تحميل السيارة بأحمال زائدة يؤثر بالسلب على محاورها و علي المساعدين  وذلك ينعكس بشكل سلبي على مقدار ثبات السيارة أثناء القيادة خصوصا علي السرعات العالية .

الجنوط الحديد

تتميز الجنوط الحديد بأنها الأفضل وأكثر أمانا في حال ما كانت قيادة السيارة على الطرق غير الممهدة أو الصحراء بعكس الجنوط الألومنيوم، لذا يفضل استخدام الجنوط الألومنيوم في المدن والأماكن الخالية من الحفر أو التكسير، والجنوط الحديد في الأماكن غير الممهدة والصحراء و الطرق الغير مستوية لانها تحتمل اكثر .

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