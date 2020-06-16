AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمن العراقي: مقتل وجرح 5 عناصر أمن بتفجير عبوة ناسفة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق،عن مقتل وجرح 5 عناصر أمن بتفجير عبوة ناسفة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، عن بيان للخلية، قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة (بلكانة السادة الثانية) في الحدود الفاصلة بين قضاء الطوز التابع لمحافظة كركوك ومحافظة السليمانية".

وأضاف البيان أن الانفجار أدى إلى مقتل 3 من منتسبي الفرقة وجرح اثنين آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالعربة العسكرية، "وقد نتج عن هذا الواجب العثور على وكر للإرهابيين في منطقة جبلية وعرة" وبداخله عربة نقل نوع "كيا" ودراجتان ناريتان، وتم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للمهمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 5 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بـ مالي

العراق: إصابة ضابط في استهداف تفجيري لسيارة عقيد في كركوك

العراق.. قتلى في صفوف الحشد الشعبي بهجوم لداعش في صلاح الدين

الطيران العراقي يدمر موقعين لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

العراق.. مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة خلال تفجير في الكحلاء

ترشيحاتنا

أسباب اهتزاز عداد RBM .. ووظيفة حساس IAC في السيارة

نصائح مهمة للمحافظة على عفشة السيارة

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

دعاء تفريج الهم من 5 كلمات .. بها ينتهي الكرب فورا

سورة الكوثر .. إذا قرأتها في منامك فهذا ما سيحدث لك

شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور