الأمن العراقي: مقتل وجرح 5 عناصر أمن بتفجير عبوة ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق،عن مقتل وجرح 5 عناصر أمن بتفجير عبوة ناسفة.





ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية، عن بيان للخلية، قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة (بلكانة السادة الثانية) في الحدود الفاصلة بين قضاء الطوز التابع لمحافظة كركوك ومحافظة السليمانية".





وأضاف البيان أن الانفجار أدى إلى مقتل 3 من منتسبي الفرقة وجرح اثنين آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالعربة العسكرية، "وقد نتج عن هذا الواجب العثور على وكر للإرهابيين في منطقة جبلية وعرة" وبداخله عربة نقل نوع "كيا" ودراجتان ناريتان، وتم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للمهمة.



