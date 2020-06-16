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حسام هزاع: عيد الفطر الماضي شهد إقبالا كبيرا على الفنادق..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:04 ص
حسام هزاع
حسام هزاع
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نورهان رأفت
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف التجارية إن عيد الفطر الماضي شهد إقبالا كبيرا على الفنادق، والتزاما تاما بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور حسام هزاع خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن من مصلحة القطاع السياحي بالكامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة العاملين.

وأشار "هزاع" إلى أن أسعار الطيران الحالية ثابتة، موضحا أن هناك شركات سياحية أخرى بخلاف مصر للطيران أسعار تذاكرها مخفضة للسياحة الداخلية.

وأوضح "هزاع" أن قطاع السياحة اعتمد مثل جميع دول العالم ، على تنشيط السياحة الداخلية، وفقا لقرارات اتخذها مجلس الوزراء شملت فتح الفنادق بنسبة 25 %، وفقا لتراخيص معينة.








 

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