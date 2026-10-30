باكستان: القوات الأمنية تسقط 5 طائرات مُسيرة في بلوشستان

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أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة هجوم لإحدى الجماعات المدعومة من الخارج في إقليم بلوشستان، حيث أسقطت خمس طائرات مُسيرة قبل بلوغ أهدافها.

ووفقا للمصادر، حاول مسلحون استهداف نقطة تفتيش أمنية أُقيمت في منطقة "ألبات" بمديرية خاران.. حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية استجابت بسرعة وفعالية، ودمرت الطائرات المسيرات الخمس جميعها قبل وصولها إلى هدفها المنشود، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحادث.

يُذكر أن مصادر أمنية كانت قد أفادت الشهر الماضي بأن باكستان أسقطت ثماني طائرات مسيرة إثر اختراقها المجال الجوي للبلاد قادمة من أفغانستان.

وأكدت المصادر أن منظومة الدفاع الجوي المنتشرة على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية والتي تديرها القوات الجوية الباكستانية تظل في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة على مدار الساعة.



